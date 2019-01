“Nessuna offerta per la casa di Mez”

Gaia Nicchi

“Non c’è stata alcuna vendita, né offerta per la casa di via della Pergola”: è il titolare dell’agenzia Mediaimmobiliare, Paolo Santoprete, a smentire categoricamente la notizia secondo cui per la villetta di Perugia dove, il primo novembre del 2007, venne uccisa la studentessa inglese, Meredith Kercher, sarebbe stata formulata una proposta di acquisto per 295mila euro da un bancario cinquantenne di Pescara, per trasformarla in un bed & breakfast. Una bufala diffusa ieri da Il Messaggero. Santoprete, raggiunto al telefono, spazza via ogni dubbio: “La casa non è stata venduta, né è stata presenta una offerta di acquisto. Ci sono persone interessate, abbiamo fissato diversi appuntamenti con possibili acquirenti, ma nulla di più. Ci sono stati contatti con persone di Perugia e di fuori regione. Ho l’esclusiva, ho le chiavi e i codici degli allarmi e posso assicurare che non c’è stata alcuna vendita. Magari fosse stato vero. Anzi, se qualcuno volesse comprarla, può chiamarci immediatamente. Il prezzo è stato ribassato, dai 325mila euro dello scorso giugno, ai 295mila di ottobre”. La casa dove è stata uccisa la studentessa inglese è stata messa sul mercato già dallo scorso anno, dopo essere stata completamente rinnovata anche al suo interno, tanto che oggi si presenta diversa da come era quando venne compiuto il delitto. E’ stato sistemato anche l'esterno, le cui immagini, 11 anni fa, fecero il giro del mondo. L’agenzia immobiliare che tratta la vendita riporta la dicitura “villa singola, completamente ristrutturata nel 2017, sia dal punto di vista sismico, sia strutturale, immersa in giardino privato di circa quattro ettari”.

Anche l’avvocato Francesco Maresca, il legale che difese la famiglia Kercher, durante il processo, è intervenuto: “La vita va avanti – ci dice - ma il ricordo della giovane Meredith Kercher resterà per sempre”.

L’avvocato Maresca è rimasto, in tutti questi anni, a stretto contatto con loro, al di là delle vicende giudiziarie. “Penso che sia una cosa che fa parte della vita – ha detto l’avvocato, riferendosi alla possibile vendita del casolare - del nostro mondo. La vita va avanti, ma il ricordo della ragazza è presente in tutti noi. Ritengo anche che quella villetta debba essere connotata per altre cose e non solo per quel triste fatto e per quella morte così tragica. Alla fine potrà servire a ricordare Meredith nella sua gioia di studentessa”. In questi anni, l’avvocato ha continuato a mantenere un rapporto di amicizia con la famiglia Kercher: “Abbiamo i contatti di routine per gli auguri, per sentire come procedono le cose. Ogni tanto ci sentiamo anche per telefono. A inizio anno ci facciamo gli auguri, visto che per le festività natalizie, solitamente, la famiglia Kercher stacca i telefoni”. L’ultimo contatto risale all’estate: “Abbiamo parlato degli impegni delle nuove famiglie, del fratello e della sorella di Meredith, rispettivamente Lyle e Stephanie. Lyle si è sposato, ha avuto un figlio, mentre, Stephanie lavora. E’ la vita che continua, nel ricordo indimenticabile di Meredith”.