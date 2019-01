Un'altra auto distrutta dalle fiamme, indaga la polizia

Sei auto bruciate nella notte in otto giorni. A Perugia. L'ultimo caso sabato 5 gennaio in via XIV Settembre. Sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo. L'escalation parte il 29 dicembre, con una vettura che è stata distrutta dalle fiamme in via Cortonese. Qualche giorno dopo tocca a un'altra auto a San Sisto; il rogo è stato segnalato nella notte. Ventiquattr'ore dopo in via Petrarca altre tre auto avvolte dalle fiamme. Per arrivare al caso di sabato. Sono in corso accertamenti da parte della polizia.