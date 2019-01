Davide Toffolo al Rework

Davide Toffolo è un uomo mascherato che suona e canta e cammina, e poi disegna e racconta le storie in cui si imbatte. Artista eclettico, inquieto, coi suoi Tre Allegri Ragazzi Morti partendo da Pordenone ha attraversato da protagonista gli ultimi 25 anni di storia della musica alternativa italiana, senza mai accontentarsi della propria versione dei fatti. Ecco perché, come musicista e come disegnatore, dietro alla maschera Toffolo non è mai rimasto uguale a se stesso. I Tarm – il cui nuovo disco Sindacato dei sogni è in uscita il 25 gennaio - le hanno provate praticamente tutte, dall'inde-rock da manuale al dub, fino alla passione recente per la cumbia. Ed eccolo qua, il punto. La cumbia. Che in poche parole è musica popolare, sudamericana, colombiana per i cartografi, precolombiana per le radici e l'anima. Una storia lunga secoli, difficile da capire in fretta e ancor più da raccontare in poche parole: ecco perché Toffolo, qualche tempo fa, ha intrapreso un viaggio pressoché interminabile, 8.500 chilometri da Buenos Aires a Cartagena in due mesi. Da quel viaggio è nato un libro, o meglio un graphic novel, che si intitola Il cammino della Cumbia ed è uscito a novembre per Oblomov edizioni. Davide Toffolo lo presenterà sabato 5 gennaio al Rework di Sant'Andrea delle Fratte, alle porte di Perugia. Si comincia sul presto, verso le 22, si va avanti fino a tardi col dj-set dello stesso Toffolo affiancato da Nahuel “Paquiano” Martinez.