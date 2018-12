A nuoto per 24 ore, Marco Fratini tenta il record mondiale

Ha un obiettivo ambizioso, Marco Fratini: nuotare non stop per 24 ore e stabilire il record mondiale. L'appuntamento è per sabato 29 dicembre a Perugia, alla piscina di viale Pellini, a partire dalle 18 fino alle 18 di domenica 30. Il 45enne gastroenterologo perugino dovrebbe coprire a nuoto circa 2.400 vasche da 25 metri per un totale di 60 chilometri. A certificare l’impresa saranno 18 giudici della Federazione italiana nuoto, che ogni 3 ore si alterneranno a bordo vasca. “Dopo la stagione estiva – spiega l’atleta, in forza all’Amatori Nuoto Perugia - mi andava di misurarmi in qualcosa di più importante e mi è venuto in mente di guardare se qualcuno aveva mai nuotato per un giorno intero. Dopo essermi documentato, ho proposto l’idea al mio coach Stefano Candidoni, che pensava scherzassi. Subito dopo abbiamo cominciato a pianifica il tutto”.