Capodanno, stop a bevande in vetro e metallo

Linea dura del sindaco Andrea Romizi per la sicurezza e il decoro della città. Mentre in molte città italiane per Capodanno viene bandito lo spray al peperoncino per scongiurare ciò che è accaduto a Corinaldo, il primo cittadino di Perugia firma l’ordinanza che prevede il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o metallici dalle 20 alle 6 del mattino nella notte di San Silvestro per i pubblici esercizi. Il provvedimento interessa anche gli esercizi di vicinato, i distributori automatici e i venditori ambulanti nel periodo da sabato 22 dicembre fino al 7 gennaio.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI DOMENICA 23 DICEMBRE 2018