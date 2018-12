Ladri speronano di nuovo la polizia, scatta un'altra caccia all'uomo

Ancora uno speronamento, di nuovo ladri in azione di notte scoperti dalla polizia che urtano la volante e fuggono. Era già successo a San Martino in Campo martedì e nella notte tra sabato 16 e domenica 16 dicembre è avvenuto a San Nicolo Di Celle, Deruta a poco meno di cinque chilometri dalla frazione perugina. Stavolta gli agenti sono rimasti illesi. I ladri dopo lo speronamento di sono dati alla fuga in aperta campagna. Sono in corso le ricerche a tappeto nell'area intorno a San Nicolò.