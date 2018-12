I King Crimson a Perugia per UJ

Oggi doppio voto di fiducia, ok a ddl anticorruzione e dl fiscale

Roma (askanews) - Doppio voto di fiducia per il governo Lega-M5s, che in giornata ha dato il via libera al ddl anticorruzione e al decreto fiscale. Al Senato l'ok col voto di fiducia al provvedimento ribattezzato "spazzacorrotti" è arrivato in mattinata; con 162 voti a favore, 119 contrari e 1 astenuto. Il provvedimento, approvato così a Palazzo Madama, torna ora alla Camera per la terza lettura ...