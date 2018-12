Muratore ammazzato, aveva vissuto in Umbria

E' stato ucciso a coltellate a Cirò Marina Pasquale Carruccio, muratore di 44 anni, che come riporta laprovinciakr.it, ha vissuto e lavorato a Perugia. "Era rientrato a Cirò Marina - è scritto nel sito di informazione del Crotonese - dove abitava con due sorelle. Lavorava saltuariamente come muratore o falegname". E' morto nell'ospedale civile di Crotone dove è stato trasportato in gravi condizioni dopo essere stato ferito la sera di giovedì con due fendenti ad una spalla e al petto. L'aggressione è avvenuta in pieno centro abitato e "non ad un'ora tarda", come specifica laprovinciakr.it. L'accoltellato era riverso in una pozza di sangue davanti ad una scuola quando è arrivato il 118. Ma non ci sono testimoni in questa prima fase delle indagini condotte dalla compagnia dei carabinieri di Cirò Marina, dal nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale dell'Arma di Crotone, coordinare dal pm Golluccio.