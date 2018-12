Svaligiata casa di ex carabiniere

Ancora l’Elce, uno dei quartieri cosiddetti “bene” di Perugia, nel mirino dei ladri. La tecnica è la solita: su per le grondaie, approdo sul terrazzo, finestra scardinata, vetri in frantumi e poi razzìa di tutto quello che si può nel più breve tempo possibile e a dispetto del fatto che l’intera palazzina fosse illuminata e con tanto di inquilini negli appartamenti. E' successo attorno alle ore 18 di lunedì 10 dicembre in via Beatrice, al numero 25, dentro l’appartamento di un carabiniere in pensione.

A soqquadro camera da letto, salotto e ogni angolo della casa pur di arraffare il possibile. Il ladri hanno agito a dispetto di tutti e di tutto, noncuranti del fatto che i vicini potessero vedere o percepire la loro entrata in azione. Ciò che preoccupa, evidentemente, è proprio questo aspetto: oltre alla sfrontatezza del loro agire, è la destrezza con cui si sono mossi tanto da far pensare che si tratti di una vera e propria banda pronta a entrare in azione anche nei prossimi giorni. Subito è arrivata la denuncia da parte della famiglia del carabiniere coinvolto in questo ennesimo furto in città e che spera in una altrettanto

adeguata risposta da parte delle forze dell'ordine.

Dall'appartamento sono spariti gran parte dei gioielli che si trovavano riposti nei cassetti e negli armadi, letteralmente divelti. Orecchini, fedine d’oro, orologi e ricordi con un grande valore affettivo. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri di Perugia

che sono andati a raccogliere direttamente nell'appartamento razziato la denuncia per poi effettuare i rilievi del caso. E' evidente, infatti, che anche la minima traccia potrebbe essere utile a portare gli inquirenti a individuare i ladri. Anche perché

quella raccolta in via Beatrice non è stata l'unica segnalazione arrivata in queste ore, dopo Elce, un’altra segnalazione è arrivata da Ponte D’Oddi.