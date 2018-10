Venditori ambulanti con la droga fermati fra Ellera e Santa Sabina

Il mercato dello spaccio di droga a Perugia sceglie nuove piazze, decentrandosi rispetto a quelle tradizionali nella speranza di evitare i controlli delle forze dell'ordine. La scelta del parco di Santa Sabina, però, si è rivelata sbagliata e nella rete tesa dai poliziotti della squadra mobile della questura è finito un venditore ambulante. Il 52enne marocchino, residente a Perugia e in regola con le norme sul soggiorno, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish e denunciato mentre si avviava verso l'area verde alle porte della città, probabilmente per incontrare potenziali clienti.

Un altro marocchino di 45 anni, anche lui venditore ambulante, è stato fermato nei pressi di una stazione di servizio della zona di Ellera e denunciato: aveva con sé 141 grammi della stessa sostanza.