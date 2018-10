Parcheggi occupati dalle auto del Comune: è protesta

Auto del Comune di Perugia in sosta negli spazi delimitati dalle strisce blu e parcheggi "rubati" ai residenti. Accade in via della Pernice, nel centro storico di Perugia vicino agli uffici di palazzo Grossi. "Su sei stalli auto delimitati da strisce blu, quattro vetture in sosta sono del Comune", è la denuncia dei cittadini. "Le auto del Comune - puntualizza l'assessore Cristiana Casaioli - sono di pubblico interesse perciò possono parcheggiare negli stalli di sosta delimitati dalle strisce blu con gli stessi diritti e modalità dei residenti". E intanto vengono segnalati anche altri problemi legati al funzionamento delle colonnine per il pagamento della sosta.



Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 9 ottobre 2018