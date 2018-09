Intervento sulla cabina, raffica di interruzioni della corrente

Lavori e interruzione della corrente elettrica nella zona dell'università. E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, venerdì 28 settembre, effettuerà un intervento molto importante a Perugia per il restyling della cabina elettrica denominata “Università”, che fornisce alimentazione elettrica alla zona compresa tra piazza dell’Università e le limitrofe via del Liceo, via Elce di Sotto, via Fabretti, via Sant’Elisabetta, via dell’Acquedotto, via del Cardellino, via dell’Eremita, via Appia, via San Sebastiano, via del Pero, via del Fico, via Pericolosa, via dell’Aurora, via del Fagiano, via Pascoli.L ’impianto, che trasforma l’energia da media a bassa tensione per portarla agli esercizi commerciali, all’università, alle attività artigianali e alle abitazioni, sarà completamente rinnovato: nel dettaglio, le squadre operative di e-distribuzione doteranno la cabina di nuovi scomparti motorizzati, uno dei quali risulta danneggiato e va sostituito con urgenza, e installeranno anche elementi di ottimizzazione tecnologica, che garantiranno migliore qualità del servizio e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per venerdì 28 settembre, dalle 8:30 alle 14:00, e che, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà a gruppi ristretti di utenze (in piazza dell’Università soltanto i civici 1, sn senza numero) delle vie a seguire: via Sant’Elisabetta civ. da 2a a 2c, da 8 a 24, da 28 a 30, 36, 7a, da 9b a 13; via Elce di Sotto civ. 8, da 3 a 3a, da 9 a 11, da 19 a 21; via Fabretti civ. da 44 a 48, 85, da 95 a 97, sn; via dell’Acquedotto civ. 2, da 8 a 10, da 1 a 5; via dell’Eremita civ. da 2 a 2a, 8, da 1 a 9, sn; via del Cardellino civ. 14, 7, da 11 a 15; via Appia civ. da 20c a 22, da 26 a 34; via San Sebastiano civ. 4, da 1 a 3, sn; via del Pero civ. 2, da 1 a 3, 7, 17; via del Fico 2, da 1 a 3, sn; piazza dell’Universita 1, sn; via Pericolosa da 1 a 3; v dell’Aurora 16, 20, 7; via Pascoli a. 6, sn; via del Fagiano civ. 2; v del Liceo civ. 8. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.