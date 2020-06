Perugia, 15enne ricoverata nella notte: "Mi hanno violentata"

C’è una quindicenne ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia con ferite compatibili con una violenza sessuale.

La minorenne è stata soccorsa nella notte tra mercoledì e giovedì attorno alla mezzanotte nella centralissima via Bontempi, a pochi passi da piazza Danti. E’ stata lei stessa a riferire di essere stata vittima di violenza sessuale. Immediatamente sono scattati tutti i protocolli del caso per la gestione di donne abusate sessualmente e, parallelamente sono stati immediatamentre allertati i carabinieri della compagnia di Perugia.

Secondo quanto emerso fino adesso non si è trattato di un assalto per strada, ma la giovane avrebbe in qualche modo conosciuto il suo aggressore. Non solo, si parla di un ragazzino di pochi anni più grande di lei, appena maggiorenne. I carabinieri della Compagnia di Perugia, coordinati dal procuratore facente funzioni, Giuseppe Petrazzini, di turno in procura in questi giorni, hanno iniziato immediatamente tutti gli accertamenti per capire cosa sia veramente accaduto l’altra notte.