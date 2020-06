Locali notturni, l'Urban di Perugia aspetta ottobre per la ripartenza

Le linee guida, che ormai caratterizzano tutte le fasi della vita, ci sono. Almeno quelle a livello nazionale, approvate dalla Conferenza delle Regioni. Nei giorni scorsi i rappresentanti di Assoturismo hanno incontrato l'assessore regionale Michele Fioroni. Al momento, le indicazioni più o meno sono queste: si balla almeno a due metri di distanza, solo all'aperto. Niente vendita di bevande al bar dei locali, ma solo seduti ai tavoli. Molto critico, rispetto a queste nuove regole, è Michele Cavallucci, dell'Urban di Perugia, che in un post su Facebook, spiega: "Quando non si hanno i soldi per sostenere un settore che non può riaprire normalmente, per ovvi moviti, bisogna inventare di tutto. Fatemi sapere chi riapre e riesce a guadagnare osservando alla lettera queste regole, che vado a stringergli la mano. Cavallucci dunque spiega che l 'Urban di Sant'Andrea delle Fratte per adesso rimarrà chiuso, come del resto accade ogni anno con la pausa estiva e conta, o meglio, vista la situazione, spera di riprendere la sua attività a ottobre. "Secondo me spiega Cavallucci - a queste condizioni è molto più che difficile aprire in sicurezza, rispettandole. Da parte mia massima solidarietà con chi fa attività stagionale. Ma seriamente chi lo farà con queste norme? E poi, la direttiva del non servire al bar, ne vogliamo parlare? In fondo, con locali fruibili solo all'esterno, che differenza c'è con piazza Danti?".