Coronavirus in Umbria, riparte la sanità: sbloccate le prenotazioni

Scatta la fase 3 della sanità umbra che dal 22 giugno riaprirà i Cup regionali. per prendere nuovi appuntamenti.Nelle linee guida allegate alla delibera approvata ieri dalla giunta su proposta dell’assessore, Luca Coletto, i criteri di fondo sembrano essere due. La prima: qualsiasi tipòo di paziente che di qui in poi verrà ricoverato negli ospedali umbri deve essere preventivamente considerato come sospetto Covid, solo una volta avuta la certezza della negatività potrà accedere ai reparti non Covid. La seconda: la montagna di prestazioni ambulatoriali, almeno 30mila, che siano esse visite speciliastiche o esami dignostici, verranno riprogrammati in due step. Entro luglio dovranno essere riprogrammate almeno le prestazioni con priorità D (che per le visite prevede un massimo di 30 giorni e 60 per gli esami diagnostici), mentre entro novembre quelle con priorità p ( 180 giorni). Le altre, le urgenze che prevedono al massimo 3 giorni di attesa e le priorità b (10 giorni) sono state mantenute. Discorso molto simile viene fatto per gli interventi chirurgici: le urgenze con priorità “a” non sono mai state sospese, mentre le urgenze “b” sono state rivalutate e le più urgenti sono state recuperate, le restanti “b” e le “c” verranno recuperate entro luglio e le “d” entro novembre.

IL PEZZO COMPLETO NELL'EDIZIONE DELL'11 GIUGNO DEL CORRIERE DELL'UMBRIA