Processo a Duca, la difesa vuole riunire i processi

Un’udienza che di fatto ha dato il via al processo per i concorsi truccati al Santa Maria della Misericordia. Un primo confronto in cui sostanzialmente le questioni da trattare sono state solo anticipate.Le difese di Emilio Duca e Maurizio Valorosi infatti hanno chiesto un termine per poter valutare le costituzioni di parte civile dell’Azienda ospedaliera di Perugia (avvocato Fabio Pili), della Asl (avvocato Francesco Maresca), della Regione Umbria (avvocato Anna Maria Gobbo), dell’Unione nazionale per i consumatori e di Cittadinanzattiva (avvocato Alessandra Bircolotti). Si torna il aula il 21 luglio. Tutti e 5 pronti a chiedere i danni egli ex direttori del nosocomio accusati di aver fatto parte e di essere stati promotori di un’organizzazione che gestiva i concorsi pubblici in maniera illecita favorendo i candidati sponsorizzati dai politici. Emilio Duca, al contrario di Maurizio Valorosi, si è presentato in udienza ma all’uscita non ha voluto rilasciare commenti.

IL PEZZO COMPLETO NELL'EDIZIONE DELL'11 GIUGNO DEL CORRIERE DELL'UMBRIA