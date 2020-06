Perugia, spacciatore in manette: coinquilino denunciato

Un arresto per spaccio che ha portato anche a una denuncia per ricettazione. Gli agenti della squadra volante erano in centro per i controlli quando hanno visto un uomo allontanarsi di corsa. Lo hanno cercato e bloccato poco dopo: addosso aveva tre involucri di marijuana per un totale di circa 20 grammi, utile a confezionare ed immettere nel mercato almeno 53 dosi. Estesi i controlli al domicilio gli agenti non hanno potuto fare a meno di notare il comportamento preoccupato del coinquilino dell’uomo, extracomunitario 28enne di origini afghane. Sotto il materasso del letto hanno rinvenuto due portafogli, risultato rubato la sera prima, e dei cellulari di cui l’uomo non riusciva a dare spiegazioni relativamente al possesso.

Lo spacciatore 35enne è stato arrestato, processato con rito direttissimo e dovrà scontare una pena di 6 mesi e 800 euro di sanzione pecuniaria mentre il cittadino afghano è stato denunciato per ricettazione.