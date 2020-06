Perugia, rissa in centro interrogato il 19enne operato al volto

E' stato interrogato ieri pomeriggio il 19enne perugino che il 23 maggio scorso è stato aggredito nella seconda parte della rissa avvenuta sotto le scalette del Duomo e ha riportato la frattura della mandibola che gli è valsa il ricovero in ospedale e un delicato intervento chirurgico. Il giovane, assistito dall’avvocato Francesco Falcinelli, ha spiegato agli inquirenti che ad aggredirlo sono stati in due (come già aveva ipotizzato il pm, Gemma Miliani) e che è stato possibile per loro inseguirlo e raggiungerlo perché nel corso delle botte in piazza Danti si era fatto male alla caviglia, quindi non poteva correre ed è stato rincorso e bloccato. Lì, tra via Ulisse Rocchi e piazza Grimana è stato colpito a calci e pugni in faccia da due ragazzi, che dunque adesso dovranno rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i ragazzi che poi hanno aggredito il 19enne, che in quel momento, al contrario di prima era da solo o al massimo accompagnato da una ragazza e quindi impossibilitato a difendersi, avrebbero anche proferito frasi del tipo “tu non sai chi siamo noi...Te lo facciamo vedere noi”. Ad ogni modo il 19enne, al pari degli altri sei ragazzi indagati, dovrà rispondere anche di rissa aggravata. Il giovane, come chiarito dai poliziotti della mobile e della scientifica che hanno lavorato sulle telecamere di sicurezza, ha avuto parte attiva nella rissa di piazza Danti. Al momento, dei sette coinvolti, solo lui è stato interrogato in veste di indagato. Gli altri, difesi tra gli altri, dagli avvocati Michele Nannarone, Nicola Di Mario e Vincenzo Maccarone, potrebbero essere sentiti nel prosieguo degli accertamenti. Solo tre dei ragazzi indagati, uno di Marsciano e gli altri due fratelli di origine campana, erano stati destinatari di una perquisizione la scorsa settimana.