Coronavirus a Perugia, l'effetto del lockdown sulle imprese

A marzo del 2020 sono 464 le imprese che hanno cessato la loro attività, il 47% in più rispetto all’anno precedente. Il dato emerge da un’indagine della Camera di Commercio di Perugia sulla nati mortalità delle imprese nei due mesi di lokdown marzo e aprile 2020. E, se a marzo i dati non facevano sperare in nulla di buono, per aprile invece intero mese in lockdown, emerge un cambio netto nei comportamenti delle imprese. Si arrestano e addirittura, non senza sorpresa, calano le cessazioni. E assolutamente non di poco: - 37% in un anno. Solo 153 imprese cessate nel mese del lokdown (aprile 2020) contro le 243 chiuse nel mese di aprile 2019. “Fin dall’inizio dell’emergenza - ha detto il Presidente della Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni - abbiamo cercato di non uccidere la speranza delle imprese. Con tutti i mezzi a nostra disposizione. Le imprese non scappano. E quando chiudere sembra anche la scelta più facile, si scopre che cessano l’attività in meno di quanto non sapevamo fisiologicamente. Possono aver inciso diversi fattori, ma va riconosciuta la forza, il coraggio, il senso di responsabilità dei nostri imprenditori che hanno deciso di resistere al Covid e di continuare ad esistere. La paura andava sfidata, perché le crisi prima o poi comunque finiscono e allora vale la pena di tentare di trasformarle in opportunità”.