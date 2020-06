Perugia, denuncia la mamma per violenze

Ieri, davanti al giudice per le indagini preliminari, Lidia Brutti, ha ribadito che è stata maltrattata in più e diverse occasioni dalla mamma. Non ha ritrattato minimamente la sua versione dei fatti, già raccolta lo scorso anno dagli inquirenti quando era emerso un suo stato di malesse a scuola e si era attivata tutta una catena di tutela per mettere in sicurezza la ragazzina. Ad accusare la mamma di violenze fisiche, psicologiche e anche sessuali, è infatti una ragazzina infraquattordicenne che nel corso del 2019, mentre si trovava a scuola ha esternato una situazione di grande malessere. Nella richiesta di incidente probatorio, presentato al giudice per le indagini preliminari, Lidia Brutti, dal sostituto procuratore titolare del fascicolo, sta scritto che “la minore, dopo aver manifestato un forte turbamento nel contesto scolastico, ha spontaneamente raccontato all’insegnante e al direttore del plesso didattico le circostanze su cui si fonda la contestazione provvisoria”. E, al momento, le ipotesi di reato sono quelle appunto quelle di maltrattamenti in famiglia per aver “picchiato e ingiuriato” la figlia minorenne e di violenza sessuale.

