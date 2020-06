Coronavirus a Perugia, risolta la questione dehors in piazza Piccinino

“Sono andato dal sindaco e ho ricevuto le rassicurazioni che mi servivano: i tavoli della mia pizzeria (la Mediterranea, ndr) e quelli del bar Le Vipere resteranno in piazza per tutta l’estate”. A parlare è Antonio Aprea, il proprietario della pizzeria che affaccia su piazza Piccinino e che ha fatto richiesta, insieme al bar che si trova lì di fronte, di poter mettere dei tavoli fuori, anche se fino ad ora, in quello spazio c’è stato sempre e solo il parcheggio con le strisce blu. L’ok per posizionare i dehors era arrivato già nei giorni scorsi, ma poi, venerdì 4 giugno, quando hanno scoperto che l’ordinanza adottata dall’Ammnistrazione comunale era valida solo per un mese hanno deciso di non fare nulla. “Nella situazione in cui siamo - aveva spiegato Aprea - non possiamo mica buttare i soldi. Se poi tra un mese decidono di revocarci l’autorizzazione magari perché qualche residente non trova più parcheggio noi come facciamo”. Insomma l’ordinanza di un mese a fronte di un’autorizzazione verbale che si allungava fino a Eurochocolate non è stat presa affatto bene, tanto che ieri mattina lo stesso Aprea è andato a Palazzo dei Priori e ritiene di esserbe uscito con una rassicurazione utile.

