Coronavirus in Umbria, ad aprile 12 milioni 800 mila ore di Cassa integrazione

Nel mese di aprile in Umbria le ore di Cassa Integrazione sono state 12 milioni, 807 mila720. Rispetto al mese precedente sono aumentate di oltre dieci volte. A marzo infatti, il monte ore di Cassa integrazione si era fermato a un milione 311 mila 280. Lo tsunami economico del Covid 19 doveva ancora mostrare per intero tutti i suoi muscoli, e, come rivela il dato elaborato da L&W, Associazione Lavoro &Welfare, Centro studi mercato del lavoro e contrattazione sulla base dei numeri di Istat e ministero del Lavoro, non ci ha messo molto. Con un solo mese di differenza è arrivato a pesare quasi 11 volte tanto. Per capire la portata dello sconquasso a cui è stata sottoposta l’economia bastano alcune percentuali: nel primo trimestre del 2020, le ore di cassa Integrazione in Italia hanno toccato quota 62.574.286. E avevano registrato un 5,01% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Nel mese di aprile le ore di Cassa integrazione sono schizzate a 772 milioni, 298 mila e 874. Ovvero più 815, 74% rispetto allo stesso periodo del 2019.

IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE DEL 7 GIUGNO DEL CORRIERE DELL'UMBRIA