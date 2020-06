Perugia, avvocato arrestato, la compagna patteggia due anni

Due anni con pena sospesa e una multa di 250 euro. E’ questa la condanna patteggiata da Andreaa Agnanaa Olariu Vulpe, la compagna dell’avvocato tuderte, Mauro Bertoldi indagata insieme a lui, in questo procedimento per sfruttamento della prostituzione. La donna, che si è dichiarata estranea all’accusa quando esplose lo scandalo ch ha coinvolto Bertoldi, la sua collega, l’avvocato Nicoletta Pompei e il suo fidanzato, il giudice di Spoleto, Tommaso Sdogati, tutti e tre indagati per corruzione dalla Procura di Firenze, ha deciso di patteggiare una condanna. L’avvocato Aldo Poggioni(foto) ha espresso soddisfazione per “la definizione del procedimento e per la concessione della sospensione condizionale della pena: il giudice ha riconosciuto la non pericolosità dell'imputata”. Agli atti dell’inchiesta, la donna, insieme a Bertoldi - che tornerà in aula a luglio per il processo - avrebbe favorito la prosituzione di una sua connazionale e l’avrebbe picchiata quando si sintratteneva più del dovuto con i clienti.