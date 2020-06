Perugia, ex carabiniere Ros rinviato a giudizio per corruzione

Rinviato a giudizio per corruzione e altre accuse tra cui truffa l’ex carabiniere del Ros, Orazio Gisabella. Non luogo a procedere nei suoi confronti per peculato e alcune ipotesi di rivelazione di segreto d’ufficio e accesso abusivo a sistema informatico. Prosciolto in pieno il maresciallo Cristiano Guerrieri “perché il fatto non sussiste”. Mentre vanno a processo con Gisabella gli armatori siciliani Vincenzo Franza e Sergio La Cava (difesi dal professor David Brunelli e dall’avvocato Stefano Bagianti). La vicenda è quella dell’inchiesta di Trapani dalle cui intercettazioninasce il procedimento fiorentino in cui è indagato lo stesso Gisabella e l’ex procuratore aggiunto di Perugia, Antonella Duchini. Secondo l’accusa -Pm Paolo Abbritti e Mario Formisano - Gisabella, nell'intervenire a fianco dei coindagati Sergio La Cava e Vincenzo Franza nella guerra tra armatori si adopera per fare arrivare alla procura di Palermo un esposto per “osteggiare la compagnia Ustica Lines e i proprietari Morace”. In cambio ottiene l’assunzione della figlia.





IL PEZZO INTEGRALE NELL'EDIZIONE DEL 5 GIUGNO DEL CORRIERE DELL'UMBRIA