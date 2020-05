Rissa a Perugia, perquisiti due fratelli: le botte tra due bande

Alla base della perquisizione eseguita sabato mattina dalla polizia di Perugia su delega del sostituto procuratore Gemma Miliani c’è la necessità di attribuire, senza ombra di dubbio, l’accusa di lesioni personali aggravate. Al momento infatti non c’è la certezza assoluta di chi sia il secondo picchiatore che ha inseguito per piazza Ansidei e via Ulisse Rocchi, il 19enne poi ricoverato con la mandibola rotta. L’incertezza deriva dal fatto che alla rissa hanno preso parte due fratelli che non solo si somigliano molto fisicamente, ma che quella sera erano anche vestiti con abbigliamento simile. Al momento, un testimone oculare del pestaggio ne ha indicato uno dei due, ma non è detto che non sia l’altro. Insomma l’accusa di lesioni personali aggravate per ora è contestata con certezza solo a un 19enne nato in provincia di Perugia e ora residente nel capoluogo. Lo stesso che, prima di prendere a calci in faccia il ragazzo poi finito in ospedale, lo ha anche minacciato con il collo di una bottiglia rotto. La difficoltà sta invece nel distinguere quale dei due fratelli di origine campana abbia contribuito al pestaggio in piazza Grimana in cui, ad avere la peggio, è stato il 19enne che ora ha una prognosi di 30 giorni. Lui stesso ha preso parte anche alla prima parte della rissa, quella ripresa da qualcuno con un telefonino e finita nelle Tv di mezza Italia. E lui stesso è indagato per rissa aggravata, insieme ad altri tre ragazzi. I suoi amici e coetanei con cui nella notte di venerdì 23 maggio ha ingaggiato una violenta rissa con l’altro gruppo. Loro quattro contro gli altri tre. Una rissa iniziata con una spallata data quasi per sbaglio, uno sguardo di troppo, un “voi non sapete chi siamo noi” e giù botte tra i due gruppi. Poi l’inseguimento del 19enne mentre era solo e in compagnia solo di una ragazza dagli altri tre.

La notte scorsa intanto, dopo la prima sera della movida sotto scorta di venerdì con una pioggia battente che ha scoraggiato chiunque ad uscire, non si sono registrate criticità. C’erano parecchi giovani, così come c’era un imponente dispiegamento di forze dell’ordine e volontari della protezione civile che hanno vigilato.