Coronavirus, tamponi a 53 mila umbri, ecco dove

Sono poco più di 53 mila gli umbri che, dall’inizio della pandemia, sono stati sottoposti al tampone per verificare se avessero o no il Covid 19 e di questi, lo hanno contratto in 1.431. In tutto invece, da quei primi giorni di marzo, sono stati effettuati 70.006 tamponi. Quest’ultimo dato infatti non corrisponde alle persone testate dato che, soprattutto per i malati, si sono resi necessari più controlli per arrivare alla negativizzazione. L’Umbria adesso è la quarta regione in Italia per tamponi effettuati ogni 100 mila abitanti. Al primo posto si colloca il Veneto con circa 13 mila tamponi, poi la Valle d’Aosta con 11 mila, seguita dal Friuli Venezia Giulia con 10.700 e quindi l’Umbria con 7.800 tamponi ogni 100 mila abitanti. All’inizio della pandemia, attorno al 25 marzo, l’Umbria era appena a 600. Adesso invece è davanti a Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia. Insomma la pressione per stanare il virus è cresciuta parecchio e gli scienziati del Nucleo Epidemiologico Covid19 della Regione Umbria (le cui analisi e proiezioni sono consultabili nel sito www.epicovid19umbria.org), hanno realizzato delle mappe in cui localizzano geograficamente per microaree dove - e in quale numero - sono stati eseguiti i tamponi. Le mappe rendono benissimo l’idea della ricerca del Covid 19 fatta in Umbria. A spiegare come sono state fatte e l’uso potenziale, e ancora molto importante, sono i due ideatori: il professore di igiene generale e applicata del Dipartimento di medicina sperimentale, Fabrizio Stracci, e l’ingegnere di sistemi, Fortunato Bianconi.

“Abbiamo sviluppato in maniera sperimentale uno strumento di sorveglianza attiva per il controllo dell'evoluzione dell'epidemia che va verso quella che mi piace definire epidemiologia di precisione”, racconta l’ingegner Bianconi. “Il programma - spiega il professor Stracci - era stato sviluppato dal registro tumori, che non è stato rifinanziato dalla Regione” e poi, verso la fine di marzo, in una delle tante interlocuzioni tra i due, è nata l’idea di prendere quel sistema e adeguarlo all’emergenza Covid 19. Quindi sono stati raccolti tutti i dati utili e sono stati sintetizzati nelle elaborazioni grafiche.

"Il progetto - dice Bianconi - nato per analizzare l'evoluzione e il controllo della pandemia su microaree nella Regione Umbria, nelle prossime settimane potrebbe diventare un elemento qualificante del sistema di biosorveglianza regionale per il contact tracing e l'ottimizzazione dell'uso dei tamponi giornalieri nello screening mirato della popolazione". Non solo, con l’eventuale uso di “ una geocodifica in tempo reale - spiega Stracci - è possibile circoscrivere un'area di rischio e diffondere un allert rapido ai medici di medicina generale in caso di cluster, inoltre si possono studiare le reti dei contatti e le vie di diffusione”. Con la geocodifica, ad esempio, si potrebbe sapere immediatamente quali anziani sono coinvolti, grazie ai medici di medicina generale. “Dalle traiettorie epidemiche della fase 1 - aggiunge Stracci - si possono definire traiettorie e aree a maggior rischio da utilizzare in caso di nuove diagnosi” e “le potenzialità maggiori derivano dall'utilizzo nel sistema di identificazione e i solamento dei casi e quarantena dei contatti”. E intanto, a differenza di quanto accaduto fino adesso, le autorità sanitarie regionali stanno effettuando i tamponi a tutti i contatti dei nuovi positivi, mentre nella prima fase - in emergenza, quando c’erano meno tamponi - i controli venivano effettuati solo sulle persone che, nel corso dell’isolamento contumaciale, sviluppavano qualche tipo di sintomo suggestivo e assimilabile all’infezione da Covid 19. Per uno degli ultimi positivi emersi infatti, il dipendente del Comune di Massa Martana, nel giro di pochissimi giorni, sono stati effettuati tamponi e test sierologici su tutti i suoi contatti: 65 persone in tutto (tutte negative). Una caccia insomma che ormai si allarga sempre di più.