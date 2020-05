Coronavirus in Umbria, regione promossa ora il via libera

“Casi complessivamente in diminuzione. Rt minore di 1, sebbene lo superi nell’intervallo di confidenza maggiore. Rimangono invariati i focolai attivi segnalati nella Regione e non sono riportati nuovi focolai. Numero di nuovi casi non associati a catene di contagio note limitato. Non si rilevano segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali ospedalieri monitorati”. Eccola la “pagella” che l’Istituto Superiore di Sanità ha recapitato ieri all’Umbria promuovendola, di fatto, a pieni voti per la fase 3. Quella della libera circolazione tra regioni. Sappiamo infatti ormai tutti che è legata a doppio filo all’andamento dell’epidemia la decisione di ridare il via agli spostamenti anche tra diverse regioni. E la scelta definitiva, almeno dopo un altro passaggio con la Conferenza Stato- Regioni dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Per oggi potrebbe essere convocata una nuova riunione con i governatori al gran completo. Ieri intanto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha ribadito che non ci saranno strade diverse per le regioni: o si riparte tutti, o si slitta di qualche giorno. Bollata come incostituzionale l’idea di alcune regioni (Sicilia e Sardegna in testa) di imporre un passaporto sanitario. Ma ancora è tutto da decidere e, come siamo stati abituati a vedere in questi mesi di emergenza, il tutto probabilmente avverrà a ridosso della scadenza. Ieri comunque, non solo il report della regione Umbria era buono, ma lo erano ( ovviamente con le dovute macroscopiche differenze relative ai numeri assoluti) anche quelli delle altre regioni. Il famigerato indicatore di contagio, l’ormai celeberrimo, Rt, è infatti minore di 1 in tutta Italia, tranne che per il Molise che segna un 2,2 che però, dicono dall’Iss, non deve far preoccupare. L’Umbria pur essendo sotto l’1, è comunque quella con l’Rt più alto: 0,94. Un dato che dal nucleo epidemiologico della Regione Umbria, si continua a criticare, anche per la mancanza di trasparenza sulla metodologia di calcolo. Inoltre, non è chiaro, perché nelle note contenute nelle 16 pagine di report si metta l’accento proprio sul fatto che l’intervallo di confidenza (margine di errore) nel quale è calcolato l’Rt sia superiore a 1. Ovvero vada da 0,57 a 1,41. Un intervallo troppo ampio per poterne trarre certezze, secondo gli esperti del nucleo epidemiologico umbro. Insomma l’Rt continua a far discutere. Anche se, tutti gli altri indicatori sono abbondantemente all’interno della soglia: basti pensare che l’allarme per l’occupazione di ospedali e terapie intensive è al 30% e in Umbria, sia per l’uno che per l’altro parametro siamo appena al 2%. I tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati nell’ultima settimana sonolo 0,5%, ovvero 5 su 970, così come lo erano stati nella settimana precedente con 7 positivi su 1.503. Sono solo 4 i nuovi casi non associati a catene di trasmissione note e derivano dallo screening fatto nelle strutture ospedaliere. Non ci sono nuovi focolai. Inoltre l’incidenza settimanale dei nuovi positivi per 100 mila abitanti di appena 0,45 mentre la valutazione relativa all’aumento di trasmissione e l’attuale impatto della malattia sui servizi assistenziali è bassa. Per quanto riguarda infine la “resilienza dei servizi sanitari territoriali” non vengono segnalate allerte. Ora non resta che il via libera da Roma.