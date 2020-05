Coronavirus in Umbria, in 3.750 hanno fatto il test rapido privatamente

Sono almeno 3.750 gli umbri che nelle ultime settimane si sono sottoposti a test sierologico, sia rapido che quantitativo, in qualche laboratorio privato della regione. O meglio, sono 3.750 i dati che i laboratori privati hanno già comunicato alle Asl, come era stato stabilito nel protocollo di attuazione per poter dare il via all’effettuazione dei sierologici anche nei laboratori su prescrizione medica. I dati sono relativi a 23 centri specialistici, ma non tutti li hanno aggiornati in maniera puntuale. Ad ogni modo, tra i 3.750 (l’85% sono stati test rapidi mentre il 15 % ha fatto i test quantitativi) sono stati in 133 ad essere risultati in possesso di anticorpi all’infezione da Coronavirus, ovvero il 3,5%.

Come era stato stabilito dalla direzione sanitaria regionale, chiunque fosse risultato positivo al sierologico, avrebbe poi dovuto effettuare il tampone. Di questi 133, al momento il tampone nasofaringeo è stato effettuato da 117, o per meglio dire, i dati sono aggiornati per 117. Tra questi 117 sono risultati negativi in 113, 2 non sono risultati valutabili, mentre di 2 manca ancora il risultato. Quindi, a quanto pare, il grado di attendibilità sui casi positivi sembrerebbe lasciar un po’ a desiderare.

Al momento, i laboratori privati hanno l’autorizzazione solo per eseguire i test sierologici. Il tampone e i molecolari vengono invece analizzati solo nei centri specializzati della rete sanitaria pubblica. Secondo quanto emerso però, gli uffici della direzione regionale hanno intrapreso una prima ricognizione per capire intanto, quali tra i centri specialistici umbri, potrebbero avere la strumentazione adeguata qualora si decidesse di fare un nuovo protocollo anche per questi test.