Coronavirus in Umbria, riaprono parchi per bambini e centri ricreativi

Centri benessere (con eslcusione di sauna e bagno turco), stabilimenti balneari, parchi divertimento per i più piccoli. Aree gioco per bambini in spazi privati aperti al pubblico e ancora, somministrazione di cibi e bevande nei circoli culturali e ricreativi. E ancora, fermo restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, l’attività corsistica individuale (come ad esempio scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di recitazione, di lingue straniere ecc.), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti relative all’uso di dispositivi di protezione individuale, distanziamento e sanificazione degli ambienti.

Eccole le nuove categorie che da mercoledì 3 giugno potranno ripartire. Lo ha disposto ieri la presidente della Regione, Donatella Tesei, nell’ordinanza numero 29. Oltre a queste attività, arriva il disco verde anche per “tirocini curricolari che riguardino attività economiche che non siano sospese”, la parte pratica dei percorsi formativi per le attività svolte in laboratorio o che prevedano l’utilizzo di strumenti, attrezzature e/o macchinari particolari, anche in spazi aperti, a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;) gli esami finali in presenza laddove sia prevista una prova pratica che non possa essere svolta a distanza perché prevede l’utilizzo di strumenti, attrezzature e/o macchinari particolari. Qualsiasi attività produttiva o lavorativa dovrà ovviamente tenere conto delle linee guida stabilite dall’Inail in fatto di prevenzione dal contagio da Covid. La Regione, che ha dato notizia dell’avvenuta pubblicazione dell’ulteriore ordinanza, fa inoltre sapere che per quanto riaguarda i centri estivi l’amministrazione sta redigendo un piano in linea cone le direttive nazionali. Piano che, verosimilmente, vedrà la luce nei prossimi giorni. Alla base delle riaperture ci sono le linee guida siglate in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio scorso, improntate alla massima sensibilizzazione e al rispetto di norme e distanze.