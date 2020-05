Coronavirus a Perugia, prove di movida sotto scorta

Il debutto della movida scortata è avvenuto ieri sera sotto una pioggia battente che forse sarebbe bastata da sola a scoraggiare anche il più refrattario alle regole anti-assembramento. Ma insomma, tutto era pronto per la fase due della vita notturna perugina, quella del controllo del centro storico, dopo il disastroso debutto di otto giorni fa quando centinaia di giovani si sono riversati nell’acropoli senza tener minimamente conto di distanze da mantenere. Non solo, molti di loro erano senza mascherina e, come se non fosse bastato, la nottata è terminata con una brutta rissa ai piedi delle scalette del Duomo che ha fatto finire Perugia in apertura dei tg nazionali per almeno due giorni come esempio di movida selvaggia. La mattina dopo il sindaco Romizi, senza perder tempo, aveva emesso un’ordinanza coprifuoco che per il week-end imponeva chiusura alle 21 per bar e pub e imponeva l’obbligo della mascherina dopo le 17 in centro storico. Poi lunedì, dopo un confronto con le altre istituzioni e le forze dell’ordine, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza in Prefettura si era deciso di riprovarci. Questa volta però non lasciando la piazza al suo destino. Ed è in quest’ottica che sono stati dunque previsti i cartelli esplicativi, gli altoparlanti che invitano i ragazzi a restare distanziati per non infettarsi, le mascherine gratuite per chi non ne ha, gli uomini e le donne della protezione civile che erano pronti a fare sensibilizzazione e un imponente dispiegamento delle forze dell’ordine, che, per la sola presenza, potrebbero già fare da deterrent. Data la situazione meteo, ieri sera il dispositivo, almeno all’inizio della serata, poteva sembrare “sprecato”.

Intanto ieri mattina si è tenuto un incontro tra i commercianti del centro storico e gli assessori Luca Merli e Clara Pastorelli, una sorta di tavolo permanente per cambiare la rotta delle notti perugine, soprattutto nel triangolo piazza IV Novembre, piazza Danti, piazza Piccinino. Ma all’incontro c’erano anche quelli di piazza Cavallotti, piazza Morlacchi, via Ulisse Rocchi e via Bartolo. Insomma i luoghi per eccellenza della movida. Per la prima volta Comune, polizia locale, ma soprattutto titolari, si sono messi attorno a un tavolo e si sono ripromessi collaborazione reciproca. In particolare, il comune ha chiesto rigidità da parte dei titolari: niente alcol ai minori, niente alcol a chi è palesemente ubriaco, niente vendite dopo l’orario autorizzato e anche, offerta basata sulla qualità e non sulla quantità. E che gli shottini a un euro siano parte del problema, di ragazzini ubriachi che poi perdono il controllo, non sfugge a nessuno. Per questo, di qui in poi, è il leit motiv comune, serve responsabilità. Si dovuta al Covid, ma anche in generale, per cambiare finalmente volto al quell’angolo di acropoli che di notte si snatura e finisce in mano ai gruppetti di più o meno giovani, più o meno civili. “Deve essere un punto zero di rinascita - dice l’assessore Clara Pastorelli - noi abbiamo in mente una profonda rivoluzione per piazza Danti”.