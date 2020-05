Perugia, la insulta per il velo: marito condannato

Un anno e cinque mesi di relcusione e una provvisionale immediatamente esecutiva di 3 mila euro. E’ questa la sentenza che ieri è stata emessa nei confronti di 61enne della provincia di Perugia. L’uomo è stato condannato per maltrattamenti in famiglia. Maltrattamenti in parte originati anche dalla non accettazione della scelta religiosa della moglie. La donna - parte civile nel rpocesso con l’avvocato Delfo Berretti, originaria dell’Est europa e di fede musulmana, aveva infatti deciso di iniziare ad indossare il velo. L’ha minacciata, offesa, e lo ha fatto di fronte al figlioletto di appena 8 anni. “Sei una befana, sembri un’ottantenne, mi fai schifo, ti prenderei a schiaffi” le diceva davanti allo smarrimento della compagna e del piccolo. Non solo, a causa delle difficoltà economiche, la donna era rimasta a vivere ancora del tempo con lui anche dopo la loro separazione. E lui la minacciava in ogni modo: “Tu non sei nessuno, non ti aspetta niente, tanto prima o poi da questa casa ti butto fuori, piuttosto che darti la macchina ti ci brucio viva dentro, io so a chi farlo fare , ti seppellisco dentro questa terra”. Ieri, la sentenza di primo grado.