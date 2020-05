Coronavirus a Perugia, in dieci giorni rinviati oltre 450 processi

In dieci giorni al tribunale penale di Perugia sono stati rinviti 456 processi su 563 programmati tra gip e dibattimento. La rilevazione tra il 12 e il 22 maggio è stata effettuata dalla Camera Penale di Perugia. La rilevazione riflette efficacemente quello che gli addetti ai lavori notano ogni giorno nei ruoli di trattazioni monocratiche o collegiali: quasi l’80% dei processi vengono posticipati.

“Il Protocollo attualmente in vigore avente ad oggetto la ripresa dell'attività processuale penale nel tribunale di Perugia - spiega il presidende della stessa, avvocato Vincenzo Bochicchio - è il frutto di un confronto costruttivo tra avvocati e magistrati. Bisognava, infatti, da un lato riprendere l'attività processuale che si era interrotta a causa della diffusione del contagio da Covid 19 e dall'altro cercare di evitare qualsiasi pericolo di contagio all'interno delle aule del Tribunale penale di Perugia”.

Aule che, sa bene chi le frequenta, mal si prestano a un distanziamento sociale e a un ricambio d’aria ( che non sia quella dei tubi di scappamento delle auto di via XIV Settembre. “Il giusto compromesso - spiega Bochicchio - ,quindi, è stato quello di ritenere opportuno nella c.d. Fase 2 (12 maggio 2020 - 31 luglio 2020) di celebrare i processi giunti al termine dell'istruttoria e quelli da celebrare nelle forme del rito abbreviato o del patteggiamento e rinviare tutti gli altri, al fine di evitare che durante la celebrazione degli stessi processi potessero formarsi assembramenti all'interno delle aule giudiziarie”.

La Camera Penale di Perugia "Fabio Dean" ha effettuato dunque un monitoraggio nei primi dieci giorni di ripresa dell'attività processuale penale ed ha riscontrato che la percentuale di processi rinviati supera l'80% del totale e che di questi il 37/% viene rinviato a circa 4 mesi di distanza, il 30% viene rinviato ad 8 mesi circa di distanza ed il 33% viene rinvato a 12 mesi circa di distanza.

“Ritengo, - aggiunge Bochicchio - in tutta sincerità, che tale organizzazione della ripresa delle attività processuali nel settore penale a Perugia sia stata la scelta migliore: ad oggi non ci sono state segnalate situazioni spiacevoli e/o fonti di disagio per gli addetti ai lavori, in attesa che tutto possa tornare come prima dell'avvento della pandemia che ha sconvolto in questi mesi le nostre abitudini di vita quotidiana, privata e professionale.

Anche al tribunale penale di Terni, l’ordine degli avvocati ha effettuato una rilevazione sulle udienze. Lì, in una settimana in cui erano previste 205 udienze se ne fanno 114. Un numero, in proporzione nettamente superiore a quello di Perugia. Certamente, di diverso c’è che a Terni si celebrano, a differenza di Perugia, anche i processi con i testimoni, c’è il divieto solo per quelli provenienti da fuori regione.