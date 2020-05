Coronavirus a Perugia, Romizi pensa ad allentare l'ordinanza di chiusura

Intanto, sul fronte gestione della movida, ieri pomeriggio si è tenuto un Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a Perugia dopo che sabato mattina, a causa degli assembramenti della notte precedente, il sindaco Andrea Romizi aveva emesso l’ordinanza di chiusura dei locali alle 21. Al termine del confronto tra le parti, secondo quanto spiega lo stesso primo cittadino, trapela la possibilità di percorrere una terza strada: tra la movida selvaggia e la chiusura per tutti i bar - da cui sono arrivate molte lamentele per i mancati incassi - si proverà a trovare una mediazione. Che potrebbe tradursi in una chiusura spostata di un paio d’ore avanti. Ma questo potrà accadere solo e soltanto se nelle prossime serate (l’ordinanza di chiusura vale solo per il week-end) verrà adottato un comportamento più rispettoso delle regole. Come? Con una maggiore presenza delle forze dell’ordine (venerdì il centro è stato lasciato in mano a se stesso), con il coinvolgimento della protezione civile (anche se ormai i volontari sono tornati ai loro lavori e hanno meno tempo), e con quello dei gestori dei locali che potrebbero pensare a degli steward per la gestione degli spazi esterni. Ma la vera novità è quella della gestione del rischio sanitario: a partire da giovedì 28 maggio, non solo i ragazzi identificati dalla questura, ma tutti i presenti venerdì notte in piazza Danti sono invitati a presentarsi al Coc di Santa Lucia per effettuare i tamponi. La modalità la spiega il Comune in una nota: “Da giovedì, fino al 1 giugno, dalle 8,30 alle 11,30, al Coc della Protezione Civile comunale in via Santa Lucia, 2 a Perugia, sarà presente apposito personale per l’effettuazione del tampone.Se necessario, i tamponi saranno proseguiti anchenei giorni successivi. Per sottoporsi al test sarà necessario prendere un appuntamento telefonando al numero 075 5773116, dalle 8,30 alle 14,00 di martedì, giovedì e venerdì, nonché dalle 9,00 alle 14,00. Quindi, nel giorno e nell’orario assegnati, ci si dovrà recare al Coc con la propria auto. Il tampone sarà, infatti, effettuato in modalità “pit stop”. Ognuno avrà i propri codici personalizzati per ritirare i risultati. I minorenni dovranno necessariamente essere accompagnati dai propri genitori”.