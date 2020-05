Coronavirus a Perugia, consiglio approva odg per cancellare Tosap 2020

Il consiglio comunale di Perugia approva l’ordine del giorno del M5S per l’esenzione delle rate della Tosap nel’anno 2020. O meglio, stando a come è realmente andata, il consiglio comunale lo ha approvato pensando di bocciarlo. Nel senso che a favore dell’atto si sono espressi i consiglieri Pd, Idee Persone Perugia, Rete Civica Giubilei, M5S, Casaioli e Renda, 13 in tutto. Mentre i 17 consiglieri di maggioranza si sono astenuti, pensando che bastasse quello.Per questo quando hanno sentit dire ordine del giorno approvato, hanno chiesto spiegazioni. Il presidente del consiglio, Nilo Arcudi, a quel punto ha spiegato loro che due anni fa il regolamento comunale è stato modificato e l’astensione non è più un voto contrario. Quindi passa l’ordine del giorno di Tizi. “La pandemia da Covid-19 - ha detto Tizi in aula- avrà, infatti, un impatto economico enorme. É per questo che ho deciso di proporre al Sindaco e alla Giunta l'adozione di misure dirette ad aiutare la ripresa economica di bar, ristoranti ed esercizi commerciali, tra i primi a subire in maniera devastante l'impatto della pandemia da Covid-19. In particolare, -prosegui Tizi- l’idea è quella di chiedere l'impegno di Sindaco e Giunta a valutare la fattibilità di provvedimenti miranti a cancellare, per tutto il 2020, la ri-scossione del canone di occupazione del suolo pubblico. La misura è pensata per tutte quelle attività che hanno spazi e tavolini all’aperto nel centro storico come nelle zone periferiche.”Al momento la Tosap è stata sospesa dal Governo fino al 31 ottobre.

.“Pur ribadendo la necessità di ulteriori azioni del Comune a favore della categoria, - ha spiegato il capogruppo della Lega, Mattioni, definendo l’ordine del giorno demagogico- non ci devono sfuggire le condizioni di bilancio del comune”. Favorevoli all’ordine del giorno si sono invece detti i consiglieri Emanuela Mori del Pd e Fabrizio Croce (Idee Persone Perugia). “Dobbiamo dare respiro alle nostre imprese, che chiedono di poter essere messe in condizione di lavorare”, ha detto Mori. Al momento della votazione poi la sorpresa. L’assessore Pastorelli in una recente intervista aveva già detto che togliere la Tosap a un Comune grande come Perugia, era pressoché impensabile.