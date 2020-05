Coronavirus, oggi a Perugia le Frecce Tricolori

L’appuntamento con il magico spettacolo delle Frecce Tricolori è per oggi pomeriggio a Perugia. La Pattuglia acrobatica nazionale, che da ieri ha iniziato una serie di sorvoli in occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, oggi passerà sopra corso Vannucci.

Da ieri - il primo sorvolo è partito da Rivolto, sede delle Frecce Tricolori - la Pan toccherà tutte le regioni italiane abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa dopo l’emergenza Covid.

In Umbria e in particolare appunto a Perugia il sorvolo dei cieli cittadini da parte delle Frecce Tricolori è previsto dalle 15 alle 15,40 circa di oggi. In particolare la pattuglia, attesa alle 15.15, sorvolerà la città in corrispondenza di corso Vannucci. Il giro d'Italia delle Frecce Tricolori si concluderà il 2 giugno, con il sorvolo di Roma per la Festa della Repubblica che, quest'anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.

Questo il programma: ieri Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta; oggi Genova, Firenze, Perugia e L'Aquila; domani Cagliari e Palermo. Giovedì 28 maggio: Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso. Venerdì 29 maggio: Loreto, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste.