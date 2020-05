Coronavirus a Perugia, il rettore: "Quarta rata spostata a fine agosto"

Il post Covid in Umbria riparte da una rinnovata sinergia fra Università di Perugia, Regione Umbria e Anci Umbria, con l’obiettivo di tutelare la cultura dei giovani e l’economia, continuando a occuparsi della salute dei cittadini. Lo fa con “Trenta idee per l’Umbria” e con tre pilastri su cui investire: sanità pubblica, ricerca e università. “L’ateneo di Perugia esce dalle mura dell’autoreferenzialità, lavora in stretta sinergia con la Regione dell’Umbria e con i Comuni, creando una rete virtuosa, che può essere modello per tutto il paese”: a introdurre il senso della videoconferenza di ieri, il magnifico rettore Maurizio Oliviero, che ha ricordato come “l’Ateneo sia stato il primo in Italia a garantire il 100 per cento dell’attività didattica in appena 4 giorni; e abbia messo in sicurezza la carriera degli studenti e il lavoro di docenti e ricercatori”.

Poi, l’annuncio che “entro giugno prossimo prenderà corpo il project manager” e la decisione di “far slittare la quarta rata delle tasse universitarie al 31 agosto, assieme all’intenzione di garantire servizi aggiuntivi agli studenti, per evitare situazioni di disagio. Si rischia di perdere immatricolazioni per problemi economici”. Inoltre, “i nostri giovani devono sapere che in Umbria si studia in assoluta sicurezza sotto il profilo dell’emergenza sanitaria”.

Tema ripreso dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei: “I nostri numeri assoluti e il nostro sistema sanitario sono la sostanza”. Ha riaffermato la “sicurezza dell’Umbria, terra in cui fare turismo, in cui investire e fare impresa” e l’importanza della “formazione a tutti i livelli”. Parlando dell’università ha aggiunto che “il nostro ateneo vive le città e i territori” e che “non è pensabile trascurare il diritto allo studio: da qui i primi bandi per l’aiuto affitti e la carta Tutto Treno”. Sul fronte delle imprese, “dobbiamo ricostruire le filiere, fare in modo che le aziende continuino a stare sul mercato e investire in ricerca”. Per il presidente di Anci Umbria, Francesco De Rebotti “occorre cogliere un’opportunità storica da questa pandemia, per ripensare la nostra regione, con i Comuni che diventino parte attiva di questo nuovo processo”.