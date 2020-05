Coronavirus a Perugia, la buona notizia: apre un nuovo locale in centro

Di necessità virtù. “Già da tempo avevamo deciso di cambiare il format della nostra proposta gastronomica e questa crisi ci ha fatto decidere di accelerare”. E così, dai primi di giugno, al posto del ristorante Regina di via della Luna, in centro a Perugia, arriverà “Gastronomia Urbana”. A spiegare l’idea è uno dei soci, Simone Ragni: “Abbiamo cambiato tutto e ci adeguiamo ai tempi che corrono: molto asporto, molto usa e getta per far sentire tutti più che mai al sicuro”. Simone riparte sia con i due dipendenti dell’altro ristorante adesso in Cassa integrazione che con altri quattro dipendenti. Insomma, una buona notizia in mezzo a tanta crisi dovuta al Coronavirus. Oltre al take away, Gastronomia Urbana avrà i tavoli all'aperto affacciati su corso Vannucci. Da questa idea, seppur seguendo un'impostazione coerente, prenderanno forma anche due diversi menù, uno per la sala e uno per il domicilio. Fra le innovazioni anche un menù che, grazie a un QR code posizionato sul tavolo, si potrà sfogliare direttamente sul proprio smartphone evitando il passaggio di mano in mano del menù cartaceo. Infine a fare da comune denominatore sarà la qualità della proposta gastronomica. Imprinting in stile tapas bar di qualità, attraverso una scelta che spazia fra piatti ispirati al territorio, piatti di terra e di mare, hamburger, prodotti ittici, salumi e affettati, formaggi e gelati artigianali. O l'intrigante idea del Cestino Urbano, che all'interno prevede bottiglia di vino, norcineria, verdure sott'olio e formaggi freschi.