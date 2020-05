Coronavirus a Perugia, azienda licenzia 14 dipendenti in tronco

Un fulmine a ciel sereno. Nessuno dei 14 dipendenti della Gastronomia Umbra di Taverne di Corciano aveva idea di quanto si sarebbe verificato. Ieri mattina sono stati chiamati uno ad uno per la lettera di licenziamento. I dipendenti hanno subito proclamato uno sciopero e hanno anche tentato una trattativa con l’azienda che al momento, si è conclusa con un nulla di fatto. La denuncia, per quanto accaduto, arriva tramite la Cgi. “Quanto successo alla Gastronomia Umbra è qualcosa di inaccettabile - dice Michele Greco, segretario generale della Flai Cgil, oggi in picchetto davanti all’azienda con i lavoratori - Il licenziamento, oltre che odioso e moralmente esecrabile, è anche illegittimo, non solo perché in emergenza coronavirus i licenziamenti sono bloccati, ma perché sostituire i propri dipendenti con quelli di una cooperativa esterna, pagati meno è qualcosa che non si può fare. Per questo ci siamo già rivolti all’ispettorato del lavoro “Qui - spiega Fabio Lucaroni, uno dei lavoratori licenziati - c’è gente che da 20, 30 anni ha dato l’anima per questa azienda e a casa ha una famiglia da mantenere. Non potevamo mai aspettarci un trattamento del genere”.