di Francesca Marruco

Isolato il ceppo virale di Coronavirus che nelle scorse settimane ha circolato nella regione Umbria. L’importante risultato è stato conseguito dal laboratorio di Virologia della Clinica di Malattie Infettive di Perugia, diretta dalla professoressa Daniela Francisci. Ed è proprio a lei che chiediamo di spiegare l’importanza di questo traguardo.



- Professoressa, a cosa serve isolare un virus?

“Con l’isolamento del virus si possono fare molte cose, partendo dalla prima in tempo reale che sarà la metodica per dosare nel plasma delle persone guarite il titolo degli anticorpi neutralizzanti. Quindi potremo vedere se il plasma di queste persone inattiva la crescita del virus, avendo in laboratorio isolato un virus che sta crescendo, che possiamo replicare e mischiare col plasma per vedere se è in grado di bloccarne la crescita nell’ambito del protocollo regionale. Inoltre si possono testare dei composti con attività antivirale e vedere se effettivamente inibiscono la crescitadel virus, o testare l’attività di strumenti di sanificazione per vedere se effettivamente è un procedimento efficace da impedire che il virus si sviluppi. Si farà un passo alla volta, metteremo a punto le metodiche, però giàquesto è un risultato molto importante e per questo traguardo voglio ringraziare il Amgnifico Rettore, Maurizio Oliviero, che ci ha spinto fortemente a intraprendere questo delicato e impegnativo percorso e al Gruppo Operativo di Supporto (GOS) alla Piattaforma Diagnostica Regionale SARS-CoV2 ”.

-Potrete anche capire se c’è un ‘ceppo umbro'?

“Si, cercheremo di far sequenziare il virus ma non ci aspettiamo grandi differenze con il resto del paese”.

-Avete ancora persone ricoverati in ospedale?

“ Solo uno ricoverato e in via di dimissione. Al momento la situazione è tranquilla ma non dobbiamo abbassare la guardia”.

-Secondo lei il virus si sta indebolendo?

“Non abbiamo elementi sufficienti per dirlo, non ci sono studi virologici in merito, ciò che abbiamo è una realtà oggettiva che è quella dei reparti che si stanno lentamente svuotando, quindi dobbiamo assumere per il momento che la situazione è questa ed essere sempre molto attenti e sorvegliare l’eventuale riaccensione di focolai per circoscriverli più rapidamente possibie e fare in modo che non ci sia un ritardo nella dignosi e nel trattamento”.