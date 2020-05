Coronavirus, associazioni turismo: "Comunicazione criminale, così ci annientano"

Per Simone Fittuccia, presidente regionale Federalberghi la “comunicazione del ministero è criminale, stiamo valutando se presentare denuncia e chiedere i danni. Quei pochi turisti che ancora non avevano disdetto le prenotazioni di giugno, hanno cancellato dopo i dati allarmisti sull'Umbria. Questa storia dell’Rt sta creando dei danni enormi, noi pensavamo di poter ripartire al 15-20, ma adesso è stato tutto annientato. Anche la campagna promozionale su cui è stato investito molto rischia di essere un boomerang: io ho il telefono bollente di gente che mi chiama da fuori regione”. Matteo Fortunati, presidente Assoturismo, vuole un’azione risarcitaria colelttiva: "Chiediamo che la Regione si muova con tutte le associazioni per richiedere i danni a fronte di questa comunicazione che ci penalizza enormemente. Chi ha sbagliato deve pagare. I tecnici che hanno scritto questo report o sono incompetenti, visto che ci sono errori materiali, o sono in malafede".