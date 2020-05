Coronavirus a Perugia, autoscuole pronte a partire ma niente esami

Con la fine del lockdown, anche le autoscuole riaprono le porte, ma per riaccendere i motori occorre attendere ancora un po’. Se, infatti, c’è il via libera per l’attività didattica, per gli esami e il foglio rosa c’è ancora lo stop, come ci spiega il segretario nazionale autoscuole Unasca, Emilio Patella: “La motorizzazione non procede con gli esami – afferma il segretario – perché non sono ancora pronti i protocolli e stanno mettendo in sicurezza le aule. Forse, si avranno novità a fine giornata (mercoledì, ndr). Proprio oggi, è prevista anche una riunione al Ministero con i sindacati degli esaminatori e quindi, successivamente, dovrebbero essere pubblicate le linee guida del settore”.

Nel frattempo, l’associazione “ha inviato al Ministero un proprio protocollo, siglato anche dai sindacati, su cui si attende una risposta”.

In questi due mesi di blocco, “il fatturato è stato zero. Abbiamo ricevuto i 600 euro previsti dallo Stato, ma non la cassa integrazione per i dipendenti”.

La situazione locale rispecchia il quadro tracciato dall’Unasca. All’autoscuola Cortonese, a Perugia, il titolare Riccardo Sisti ha ripreso in mano l’attività: “Abbiamo fatto alcuni lavori di adeguamento e da mercoledì (ieri, ndr.) ricominceremo le lezioni di guida, ma occorre che anche la motorizzazione riapra, altrimenti è una ripartenza a metà.La nostra attività è legata agli esami, al foglio rosa e senza l’anello di congiunzione è una ripartenza a metà. So che anche loro devono apportare delle modifiche nell’aula esami. Inoltre, siamo in attesa di direttive precise per quanto concerne l’esame di guida”. Alla ripresa, l’afflusso non è mancato: “Abbiamo tutte le persone che dovevano terminare il percorso prima del lockdown e alcune nuove. Ci sono stati genitori che ci hanno chiamato per avere informazioni sulla ripresa”.

Situazione analoga all’autoscuola Grifo: “Da oggi (ieri, ndr.) riprenderemo con la didattica. Per gli esami – spiega il titolare Marco Comodi – siamo in attesa di ricevere notizie. I ragazzi e le ragazze non vedono l’ora di partire e hanno fretta di fare gli esami. Non abbiamo riscontrato timori o paure né da parte loro, né dei genitori”. Due mesi di “paradosso”, li ha definiti Comodi, perché “le autoscuole in questo periodo potevano restare aperte, ma la didattica era comunque sospesa. Nel frattempo, però le spese vive, come affitto, luce e altre utenze non sono andate in quarantena”.

Anche Massimo Giubbini, dell’autoscuola Max sottolinea la necessità di “tornare a pieno regime”. Nessun problema, invece, per i rinnovi della patente: “Il medico c’è, quindi su questo fronte è tutto nella normalità”.

Difficoltà, invece, per la pratica: “Oltre che dover attendere per l’esame, vorremmo anche sapere come comportarci in auto”. Sergio Sisti, titolare dell’autoscuola Azzurra sta mettendo in sicurezza l’ufficio: “Riprenderò in maniera tranquilla le lezioni di guida, mi atterrò ai protocolli di sicurezza. Non si possono fare le cose in fretta”.