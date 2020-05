Coronavirus a Perugia, la Onlus dona le mascherine al Comune

L’Associazione “Un’idea per la vita Onlus” ha donato al Comune di Perugia alcune mascherine personalizzate, fornite da vari imprenditori locali, consegnandole al sindaco Romizi ieri mattina a Palazzo dei Priori nel corso di una conferenza stampa alla quale, insieme al Primo cittadino, hanno partecipato la presidente della Onlus, Laura Cartocci, lo scrittore e giornalista Marco Pareti e la Vice Presidente della Casa degli Artisti Carla Medici. L’incontro nella sala Gialla di Palazzo dei Priori è stata l’occasione anche per la consegna da parte dell’associazione al Sindaco Romizi del Passaporto del Cuore, per la sensibilità dimostrata dall’amministrazione. A supportare “Un’idea per la vita Onlus”, che si occupa di promozione della prevenzione, supporto e informazioni ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, in questa iniziativa sono state numerose aziende e associazioni del territorio, quali ad esempio, Autolavaggio Tap-pezzeria Moreno Moretti, Confezioni Gap, Mr Print, S&G Design, la Casa degli Artisti e Giuseppe Fioroni, Michele & Co e Acqua Sassovivo. “È intenzione dell’Associazione -ha spiegato la presidente Cartocci- donare anche all’assessore regionale Luca Coletto e all’Assessore e del Comune di Perugia Gianluca Tuteri, congiuntamente al Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Perugia Graziano Conti, in rappresentanza dei medici di medicina generale, guardia medica e pediatri di libera scelta, altre mascherine e il “passaporto del cuore”, un riconoscimento simbolico per ringraziare tutti i medici”. La cerimonia si svolgerà giovedì 28 maggio alle ore 16 al Barton Park. Un ringraziamento sentito è giunto quindi dal sindaco Romizi, che ha sottolineato come “l’associazione abbia saputo coinvolgere tante realtà diverse in un periodo di difficoltà, in cui c’è bisogno anche di azioni come questa e c’è voglia di essere della partita, ognuno con i propri talenti”.