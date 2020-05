Coronavirus, epidemiologo umbro: "Con i nostri calcoli Rt è molto più basso"

“Se il ‘rischio moderato’ a livello nazionale fosse davvero rappresentato dall’Umbria, allora potremmo stare tutti tranquilli: il problema del Covid sarebbe sotto controllo”. Il professor Fabrizio Stracci, del nucleo di valutazione epidemiologica della Regione Umbria parla di “autogol del sistema degli indicatori”. Il problema, come aveva anticipato il suo collega del nucleo, l’ingegnere Fortunato Bianconi, qualche giorno fa sul Corriere dell’Umbria è che il parametro Rt, (misura la velocità di trasmissione del virus), non è adatto a fasi epidemilogiche di coda, “potrebbe penalizzare regioni come l’Umbria”, aveva detto. Ma ormai la frittata è fatta, e il cuore verde con quell’Rt stimato a 1,23 dalla Fondazione Fbk che calcola i parametri per l’ISS è finito alla ribalta non per aver praticamente debellato il virus (tanto che si va in cerca degli asintomatici), ma perché è “da monitorare”. Il paradosso ha scatenato parecchie polemiche e ieri la direzione sanitaria regionale ha scritto all’Iss. Poco dopo in agenzia è comparsa una nota dello stesso istituto: “'L’ Rt non è una pagella ma un segnale da interpretare insieme agli altri dati. I valori di Rt in regioni come Umbria e Molise, che restano aree del Paese a bassa incidenza di infezioni da Covid-19, anche piccole oscillazioni nei numeri, dovute verosimilmente a un aumento dei tamponi eseguiti, possono comportare variazioni in singoli parametri particolarmente sensibili”. Sabato però, il giudizio, si era focalizzato solo sull’Rt, quando invece, gli altri parametri sono più che incoraggianti: in terapia intensiva, ad esempio, restano solo due persone. “Se l’epidemia riprende a circolare - dice Stracci - uno dei primi campanelli d’allarme sono i degenti”. Quanto invece all’’Rt, il professore spiega: “E’ un parametro interno alla diffusione dell’epidemia che non considera l’intera popolazione, ma solo i casi che originano altri casi. In Umbria con pochi positivi che trasmettono la malattia Rt è troppo instabile e non riflette un rischio regionale. Paradossalmente è molto più stabile dove ci sono numeri più alti. Invece per l’Umbria c’è una drammatica instabilità del parametro che, nel modello viene considerata tra gli intervalli di confidenza molto ampi, che contengono valori sotto l’1 e sopra l’1, quindi vuole dire che non contano. Con quell’intervallo non si può affermare che l’Umbria sia sopra a uno”. E proprio la stima fatta dal nucleo epidemiologico umbro dello stesso parametro, nello stesso periodo di riferimento considerato dall’ISS oscilla attorno allo 0,50. Perché? “L’Rt non viene calcolato da tutti allo stesso modo - spiega l’ingegner Bianconi- E come lo faccia l’Fbk per l’ISS non è una formula che viene resa nota su cui poter interlocuire tra scienziati”. Inoltre il nucleo epidemiologico, non è stato coinvolto in questa partita. “Noi - spiegano Stracci e Bianconi - avevamo messo in discussione l’Rt e non siamo stati consultati sul report nazionale. Lo abbiamo letto solo dopo la pubblicazione”. Nessun ruolo degli esperti nel momento di interlocuzione tra Perugia e Roma prima della stesura definitiva. Stesura che, comunque si basa su dati relativi alla settimana tra il 4 e il 10 maggio, quindi situazioni ampiamente superate. “Come si fa a monitorare un’epidemia su dati di 14 giorni prima?”, dice Bianconi “è assurdo”. Comunque, a far alzare l’Rt in Umbria erano stati i casi, frutto di screening, all’ospedale di Terni. “Credo ci sia stato un difetto di comunicazione - dice Stracci - nel documento sul calcolo degli indicatori. Se non viene però segnalato che un caso è asintomatico e individuato nel corso di un test di screening finisce nel calcolo”.“La lotta a questo virus è partita senza epidemiologi - racconta ancora - poi siamo stati inseriti noi in corsa, a titolo volontario. Con l’ingegner Bianconi abbiamo fatto diversi modelli e dato una serie di raccomandazioni sulla modalità di raccolta dati”. Che però non sono state recepite. “Quando si deve interagire ad un verto livello - conclude Stracci - è importante avere persone metodologicamente esperte altrimenti un uso non corretto dei sistemi di indicatori si può tradurre anche in un danno di immagine ed economico importante”.