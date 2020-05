Coromavirus, l'Umbria riparte tra le incertezze

L’Umbria riparte tra le incertezze. I ritardi del Dpcm stanno provocando una situazione di instabilità che rischia di creare problemi nella riorganizzazione quotidiana di tanti cittadini. Domani riparte il commercio al dettaglio ma riprendono l’attività, dopo due mesi di stop, anche parrucchieri, estetiste,bar e ristoratori, agenzie di viaggio e circoli sportivi che praticano attività all’aperto. Migliaia di persone che si rimettono in movimento in un clima di totale confusione. Roberto Giannangeli, presidente di Cna Umbria, si fa portavoce, ancora una volta del malcontento di tutti. “Gli operatori del settore sono pronti da tempo perchè hanno fatto riferimento alle linee guida concordate dalla categoria. Noi ai nostri soci abbiamo consigliato di seguire quelle in quanto estremamente severe: l’ordinanza della Regione non potrà che essere più permissiva. Ma è inconcepibile che ormai a poche ore dalla riapertura siamo ancora in questa situazione. Le estetiste, in particolare - racconta Giannangeli - hanno avuto certezza di pooter tornare a lavorare venerdì sera. Come se non si avesse la percezione che estetiste e parrucchiere si muovono su appuntamento e che hanno quindi bisogno di tempo per organizzarsi e far organizzare i propri clienti”. Anche per quanto riguarda la ristorazione il clima è di totale incertezza.

