Coronavirus, a Perugia centri estivi in attesa di certezze

Fra due settimane, a giugno, anche i servizi socioeducativi e i centri estivi potranno riaprire, secondo quanto contenuto nel decreto Rilancio del governo Conte. Tra i principali promotori dei centri estivi figurano senza dubbio i Grest, che fanno riferimento ai 110 oratori umbri. La nostra regione accoglie ogni anno 15mila fra bambini e ragazzi e quattro-cinquemila animatori. Sono otto le diocesi umbre che ospitano queste attività. Nella sola Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve sono oltre 5.000 i frequentatori, seguiti da più di 1.000 animatori, mentre le realtà oratoriali, nel solo territorio perugino, sono più di 30.

Quest’anno sarà, però, tutto diverso, come spiega don Riccardo Pascolini, segretario nazionale della Fondazione oratori italiani (Foi) e responsabile del Coordinamento oratori perugini (Cop): “Stiamo aspettando il decreto del governo, con le relative disposizioni. C’è necessità di un piccolo ritorno a una quotidianità, in una rinnovata prossimità. Bisogna rieducare i piccoli e gli adolescenti, perché tornino a vivere nel loro quartiere, nel loro territorio, rispettando le regole. Sarà una prossimità diversa, nel distanziamento, ma vicina nella condivisione e nei valori. Gli oratori ci saranno sempre”. Il tema dei Grest è già stabilito: “Lo avevamo pensato prima della pandemia e, direi, che calza a pennello. E’ Viaggio al centro delle terra, con il titolo Era Ora. Faremo dei patti di quartiere, in cui ognuno mette a disposizione i suoi spazi in piccoli gruppi, all’aperto. Stiamo pensando anche a un braccialetto che segnala la troppa vicinanza fra i bambini. Saranno ricalibrati tutti i giochi e le attività, per la fase 2. Abbiamo fatto anche formazione a distanza per i nostri animatori che saranno preparati ad affrontare il post pandemia”. Da parte delle famiglie c’è richiesta: “C’è una richiesta importante da parte dei genitori, anche perché i ragazzi sono in casa da mesi. Serve un filo rosso che li tenga uniti, nel rispetto delle regole; i Grest al tempo del Covid sono un’altra grande responsabilità che dobbiamo prenderci in sinergia con tutto il quartiere”. Per don Riccardo, i Grest saranno anche un banco di prova per la riapertura delle scuole, a settembre: “Saranno un grande laboratorio per la quotidianità, per abituarli a uno stare insieme, distanti”.

Anche al Gryphus Sporting Club, a Perugia, c’è una lunga tradizione di centri estivi. “Avevamo predisposto tutto – dice il titolare, Arnaldo Consolo - ma la pandemia ha stravolto i programmi e l’ultimo decreto ci lascia ancora nel limbo. Abbiamo ricevuto molte richieste per la riapertura, ma aspettiamo direttive precise sul tipo di distanziamento, sul numero di bambini che si possono accogliere, sulla ristorazione. Al momento, abbiamo conteggiato una perdita di almeno 150mila euro per la chiusura di questi due mesi. Abbiamo necessità di ripartire e siamo disponibili a fare ulteriori investimenti, anche se a oggi non abbiamo ricevuto contributi, né cassa integrazione”. Quanto ai costi per i centri estivi, “nessuna operazione di sciacallaggio, stessi prezzi dell’anno scorso”.

Alla Città della Domenica, nel frattempo, sono in attesa di una deroga perché, spiega il referente Alessandro Guidi, “siamo un parco faunistico e come tale vorremmo essere equiparati. Abbiamo sempre ospitato nei nostri centri estivi centinaia di bambini a settimana e saremo pronti a farlo di nuovo, se le disposizioni lo consentiranno. Fra l’altro, noi disponiamo di un grande parco e quindi le attività saranno all’aperto e in sicurezza”.