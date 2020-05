Coronavirus, l'esperto: "L'Rt può penalizzare regioni come l'Umbria"

L’Rt misura la velocità di trasmissione del virus in una situazione dinamica e viene rilevato quotidianamente. Fino ad ora si è detto che, al superamento di 1 scatta l’allarme: vuol dire che il morbo ha ripreso a correre troppo velocemente. Al momento, secondo le elaborazioni del nucleo di valutazione epidemiologica dell’Umbria, la nostra regione ha un Rt di 0,43, a fronte dello 0,31 della Puglia (più basso d’Italia) e del 1,13 della Lombardia, (più alto). L’Umbria si trova a circa metà della classifica, pur avendo numeri assoluti bassi. Ha l’Rt più alto, ad esempio, dell’Emilia Romagna che ha avuto circa 10 volte tanto i contagiati della nostra regione. Come è possibile? Lo spiega l’ingegner Fortunato Bianconi del nucleo di valutazione epidemiologica istituito dalla Regione Umbria: “Il parametro Rt non è adatto a calcolare l’andamento dell’epidemia delle regioni che ne stanno uscendo e hanno avviato uno screening mirato di categorie di popolazione e lavoratori, cioè in quelle regioni in cui i nuovi casi di positività sono eventi rari proporzionalmente alla densità di popolazione, come in Umbria. Noi siamo in una fase di coda e i pochi casi che si trovano, che però fanno ugualmente salire il parametro quanto numeri assoluti più alti di altre regioni, ci sono perché si vanno a cercare. Per questo, il parametro rischia di penalizzare regioni come l’Umbria: dove i positivi vanno a spot, sono pochi, le regioni sono svantaggiate da queste comparazioni. L’Rt secondo me andrebbe legato con le capacità di trovare le catene, isolarle e monitorarle: quello è il vero parametro che andrebbe visto. Quanto sono in grado di circoscrivere e quanti contatti attorno a quel positivo ho isolato e tamponato. L’Rt è pensato per le fasi di crescita, è un parametro poco informativo per questa fase in Umbria . E se confrontato con altre regioni origina paradossi”.