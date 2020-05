Coronavirus in Umbria, lo psicologo: "Le persone hanno paura ad uscire di nuovo"

“Ci sono tante persone che hanno paura ad uscire di casa. Certamente la cosiddetta sindrome del guardiano del faro inciderà sulla fase 2. Veniamo da due mesi di reclusione, e ora fuori troviamo un mondo diverso e insidioso, serve molto equilibrio”. Lo sostiene il dottor David Lazzari, presidente dell'ordine degli psicologi della regione Umbria e del consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.

- Dottore c’è paura ad uscire di casa?

“Si, la sindrome del guardiano del faro. Questo disagio è legato al fatto che non torniamo in una situazione di normalità, ma usciamo in un mondo che è ancora pieno di problemi e di pericoli e quindi questo ci chiede di adottare dei comportamenti nuovi che non conosciamo. In questo momento infatti le nostre vecchie abitudini ci esporrebbero a dei rischi gravi per cui dobbiamo fare il grande sforzo di adottare atteggiamenti nuovi e non tutti sono così preparati, non è facile, tant'è che molti ci dicono che preferiscono restare in casa. Non si colpevolizza nessuno ovviamente, ma il mondo la fuori è diventato più minaccioso di prima quindi le persone sono combattute tra il desiderio di socialità, che è normale, e la paura di un mondo vissuto come minaccioso. L'altro che incontriamo, è allo stesso tempo un piacere e un sollievo e un pericolo perche ci chiediamo mi potrà contagiare. Quindi viviamo in una forte ambiguità e purtroppo crea malessere”.

- Cosa ha causato la pandemia a livello psicologico nelle persone?

“Possiamo paragonare la pandemia come alle onde del mare, a una burrasca, che tira su quello c'è in fondo al mare quindi se ci sono cose buone le porta a galla, se ci sono criticità, saranno quelle a venire in superficie e questo spiega perché ad esempio, all'interno dei sistemi familiari, le persone, in alcuni casi riferiscono che questo periodo ha consentito di riannodare meglio le relazioni e ritrovare nuovi equilibri, in tantissimi altri casi invece ci sono stati manifestazioni di disagio importanti. Due indagini, una internazionale e una nazionale fatta dal nostro ordine dicono che il 41% e il 43% delgli italiani sono a rischio disagio psicologico, e questi sono numeri enormi, vuole dire che c'è un grandissimo problema che ha bisogno di essere attenzionato”.

- Come si può alleviare questo disagio?

“Noi in queste ore stiamo esprimendo una critica molto forte al decreto uscito ieri perche non stanzia nulla per questo il disagio psicologico ritenendo che misure economiche possano essere sufficienti a risponder quando è evidente che non lo sono, altrimenti nelle società ricche non ci sarebbero problemi psicologici e sappiamo bene che non è così. Servono risposte specifiche”.

- E quali sarebbero?

“Questi disagi non trattati, si aggravano nel tempo, provocano malattie e problemi sociali e fisici. Fino adesso, il disagio è stato affrontato da migliaia di psicologi che si sono mobilitati, ma nel 70% dei casi lo hanno fatto in maniera solidaristica, facendo lavoro gratuito. La grande preoccupazione che esprimo è che finita la fase più critica, dovremmo passare a una risposta più strutturale, perchè il lavoro di solidarietà nelle prossime settimane finirà. Noi abbiamo fatto proposte specifiche e mirate ai diversi ministeri come Ordine, proposte sostenibili. Tipo di creare un servizio di consulenza per la scuola, o creare un voucher per le famiglie più colpite per poterli fare accedere ad un sostegno psicologico senza che se lo debbano pagare da soli”.

- Avete fatto proposte a livello regionale?

“Abbiamo proposto di attivare il tavolo di coordinamento della psicologia che in passato c'era, in modo che possiamo dare il nostro contributo. Abbiamo ricevuto segnali buoni, sembra che la Regione voglia accogliere le nostre richieste. Va riattivata la psicologia sul territorio: basti pensare che nei servizi del welfare comunali ci sono 5 o 6 psicologi in tutta l’Umbria, per i consultori familiari c'è un solo psicologo in tutta la regione. La rete pubblica è molto fragile. In Umbria con i Lea, in campo psicologico diamo risposta a uo su 4, con il discorso della pandemia, ammesso anche che i bisogni siano solo raddoppiati, daremo una risposta a uno su 8 e mi sembraun costo umano e sociale troppo ele