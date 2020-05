Coronavirus, lunedì a Perugia la prima messa del cardinale

Verrà celebrata già lunedì pomeriggio la prima celebrazione eucaristica dopo la sospensione causata dal lockdown. La prima messa verrà presieduta dal cardinale, predisidente della Cei, Gualtiero Bassetti, e si terrà lunedì pomeriggio alle 18 in onore del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II. “Siamo da alcuni giorni al lavoro insieme alla Commissione liturgica per permettere ai fedeli delle oltre 140 parrocchie della nostra comunità diocesana, seppur in numero limitato, di partecipare alle celebrazioni eucaristiche”, dice Bassetti, che aggiunge: “ Le moderne chiese del capoluogo , come quelle della frazione di Castel del Piano e di Santa Lucia, potranno ospitare dai 270 ai 320 fedeli, inclusi i celebranti e i volontari addetti all’accoglienza, indossando mascherine e igienizzando le mani all’ingresso. Mentre le antiche chiese come la cattedrale di San Lorenzo e la basilica di San Domenico ospiteranno, rispettivamente, massimo 550 e 700 fedeli”. “Nel calcolo del numero – spiega mons. Salvi – il parroco dovrà mantenere una distanza di almeno un metro laterale e frontale per ogni fedele. Inoltre dovrà fare rispettare un metro e mezzo di distanza tra un fedele e l’altro al momento della comunione che sarà distribuita con guanti monouso senza venire a contatto con le mani dei fedeli ed indossando la mascherina che copra naso e bocca. Durante le messe non si terrà lo scambio della pace e le acquasantiere andranno sanificate dopo ogni rito".