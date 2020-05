Coronavirus, da Potsdam a Perugia fondi per il bonus spesa

La cifra totale ammonta a 2.800 euro. Tanto hanno raccolto particolare i soci del Circolo degli Amici Potsdam-Perugia, preso atto delle difficoltà che si stanno affrontando in questo momento così delicato e che stanno colpendo soprattutto le fasce più deboli. I soci dell’associazione della città gemellata con Perugia non hanno esitato a contattare gli uffici del comune per conoscere le modalità con cui poter contribuire a tale fondo. I 2.800 euro adesso si andranno ad aggiungere ai fondi messi a disposizione dal governo e che sono in distribuzione secondo i criteri ed i requisiti già fissati per i buoni spesa.

“Quest’anno ricorre il 30° anniversario del gemellaggio tra Perugia e la città tedesca di Po-tsdam. Un gesto simile assume dunque ancor più significato” - ha dichiarato l’Assessore alle politiche sociali Edi Cicchi – “abbiamo espresso già in forma privata la nostra gratitudine al Circolo degli Amici di Potsdam-Perugia. Una gratitudine che vogliamo ribadire anche in questa sede, da parte di tutta l’amministrazione cittadina e dei perugini che potranno usufruire di questi fondi. È nelle difficoltà che si raccolgono davvero i frutti di questi legami coltivati nel tempo, e che negli anni hanno consentito diverse iniziative di scambio culturale, sociale e di buone pratiche. In questo periodo così drammatico tale rapporto tra le città ha assunto un’accezione ancor più profonda che va oltre le iniziative istituzionali e si fonda ancor più sui principi di solidarietà, fratellanza e unità tra i popoli. Sentimenti che in momenti di sconforto ci appaiono distanti, ormai persi. Questa azione benefica ci restituisce speranza anche in questo senso”.