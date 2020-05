Coronavirus, agenzie di viaggio: "Fateci promuovere l'Umbria"

“Siamo gli unici attori a cui la legge italiana riconosce l’autorizzaizone a fare pacchetti turistici coinvolngendo diversi attori, per questo ci offriamo come mediatori di proposte per promuovere l’Umbria, per far riaprtire il turismo e anche le nostre agenzie che, oltre a farci vivere, generano un indotto considerevole per tutta la filiera”. A parlare è il presidente di Fiavet Umbria, Federico Tagliolini, a capo delle circa 200 agenzie di viaggio regionali che, dal 23 febbraio scorso, giorno in cui sono state bloccate le gite scolastiche, hanno visto solo un crollo verticale del fatturato. Nessun incasso, cancellazioni di qualsiasi tipo di prenotazione siaverso l’esterno che verso l’interno e anche la beffa, contenuta nell’ultimo decreto, di dover restituire in forma pecuniaria i soldi già versati dalle scuole per le gite. “Ma a noi quei soldi che avevamo già usato per pagare hotel, guide e musei non le restituisce nessuno”, puntualizza Tagliolini. Insomma un settore sull’orlo del disastro. Ci sono agenzie che fatturano anche 7-8 milioni di euro in Umbria e che hanno visto sparire tutto. Milioni e milioni andati in fumo, o tradotti in voucher che chissà quando verranno utilizzati. Ma adesso si pensa alla ripresa e al momento, passa soprattutto per lincoming. “In un piano di rilancio del turismo – dichiara Tagliolini – alla nostra categoria deve essere riconosciuta, sia a livello nazionale che locale, una funzione essenziale, perché le agenzie di viaggio sono il fulcro dell’organizzatore turistica, sia rispetto alla costruzione che alla vendita di pacchetti turistici articolati, e con il coinvolgimento di tutta la filiera turistica. Se è vero che per il 2020 bisognerà puntare tutto sul turismo nazionale, Fiavet, insieme agli altri attori del turismo vuole assumersi la responsabilità di costruire e valorizzare le peculiarità dei viaggi in Umbria. Ricordiamo – sottolinea - che anche nella sola intermediazione, il fatturato di una agenzia viaggi crea un indotto con leva uguale o maggiore a 18: ogni 100 euro equivalgono a un indotto di 1.800. Le agenzie di viaggio possono essere utilizzate per organizzare un prodotto differente da quello delle altre regioni italiane, che punti su una sicurezza sociale e sanitaria e su un distanziamento insito negli spazi esistenti nella nostra Umbria, che metta in risalto la lentezza del nostro modo di vivere, il gusto di una tranquillità fatta di spazi incontaminati di borghi vivibili nonché di buon cibo e buon vino. Offerta in molti casi già disponibile presso le nostre agenzie specializzate nell’incoming, e che può essere costruita dall’intero sistema delle agenzie di viaggio regionale”.